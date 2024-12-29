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Лестер — Манчестер Сіті 0:2
Голи: Савіо, 21, Голанд, 74

Лестер: Столярчик — Джастін (Чаудрі, 70), Коуді (Дака, 85), Вестергор, Крістіансен — Вінкс (Околі, 85), Сумаре — Ель-Ханнус, Буонанотте, Мавідіді (Алвеш, 90) — Варді.

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Аке (Вокер, 70), Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Фоден (Макейті, 66), Савіо — Голанд.

Попередження: Сумаре, Ель-Ханнус