Англія

Іспанець змірився з втратою титулу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що у команди вже немає шансів на перемогу в АПЛ. Його слова наводить ESPN.

"Ми не можемо витримувати на високому рівні всі 90 хвилин, і сьогодні ми знову це довели. Зараз ми можемо очистити свої голови, домагаючись результатів.

Ми далеко від перемоги в Прем'єр-лізі. Ми визнаємо, що в нас вже немає шансів на це, але в нас є інші цілі. Кубок Англії, потрапляння в топ-4, і перемоги в матчах допомагають в цьому", — заявив Пеп.

Після 19 зіграних матчів Манчестер Сіті розташовується на п'ятій сходинці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 31 пункт.