Англія

Плімут під керівництвом Руні встановив антирекорд Чемпіоншипа

На тренерському містку у Вейна не все так добре, як було на футбольному полі.

Руні, getty images

Плімут, що виступає в Чемпіоншипі під керівництвом колишнього гравця збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейна Руні, встановив новий антирекорд. Плімут Аргайл став першим клубом англійського Чемпіоншипа за всю історію, який пропустив 49 голів у 22 стартових зустрічей. Наразі команда Вейна Руні посідає останнє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. Плімут набрав лише 18 пунктів після 22 матчів.