На тренерському містку у Вейна не все так добре, як було на футбольному полі.
Руні, getty images
30 грудня 2024, 15:19
Плімут, що виступає в Чемпіоншипі під керівництвом колишнього гравця збірної Англії та Манчестер Юнайтед Вейна Руні, встановив новий антирекорд.
Плімут Аргайл став першим клубом англійського Чемпіоншипа за всю історію, який пропустив 49 голів у 22 стартових зустрічей.
Наразі команда Вейна Руні посідає останнє місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. Плімут набрав лише 18 пунктів після 22 матчів.