Англія

Воротар і захисник "синіх" орендовані Барнслі та Бока Хуніорс.

Голкіпер Габріел Слоніна та центральний захисник Ааронс Ансельміно, яких Челсі віддав в оренду в серпні, достроково повернуться до розташування "синіх", передає журналіст Фабріціо Романо.

Орендований Барнслі Слоніна нещодавно травмував палець, тому спочатку лондонці подбають про стан здоров'я 20-річного американця, а вже потім обиратимуть його наступний клуб.

Очікується, що воротаря ще раз відпустять в оренду. Його контракт із Челсі розраховано до кінця червня 2028 року.

У ході поточної кампанії Габріел взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, пропустивши 24 голи та двічі втримавши свої ворота "сухими".

Ансельміно ж, орендований Бока Хуніорс, приєднається до тренувань лондонського клубу в Кобхемі з наступного тижня. Угоду "синіх" із 19-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2031-го.

Протягом року, що минає, Аарон відзначився двома голами та трьома асистами у 18 поєдинках всіх турнірів.