Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл зіграють у дев'ятнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, після поразки від Вулвергемптона (0:2), використав із перших хвилин де Лігта до трійки в центрі захисту, тоді як Каземіро та Еріксен гратимуть у центрі поля, а Зіркзе розташується під нападником.

Едді Гау, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт, Мартінес — Мазрауї, Каземіро, Еріксен, Далот — Діалло, Зіркзе — Гойлунн.

Запасні: Баїндир, Кьюконкі, Маласія, Йоро, Кольєр, Мейну, Антоні, Гарначо, Рашфорд.



Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Ісак, Гордон.