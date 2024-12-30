Манчестер Юнайтед та Ньюкасл зіграють у дев'ятнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, після поразки від Вулвергемптона (0:2), використав із перших хвилин де Лігта до трійки в центрі захисту, тоді як Каземіро та Еріксен гратимуть у центрі поля, а Зіркзе розташується під нападником.

Едді Гау, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт, Мартінес — Мазрауї, Каземіро, Еріксен, Далот — Діалло, Зіркзе — Гойлунн.

Запасні: Баїндир, Кьюконкі, Маласія, Йоро, Кольєр, Мейну, Антоні, Гарначо, Рашфорд.

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Ісак, Гордон.

Запасні: Влаходімос, Барнс, Осула, Лівраменто, Альмірон, Келлі, Віллок, Лонгстафф, Майлі.

Гра Манчестер Юнайтед — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.