Англія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відповів на запитання про тактику після четвертої поразки поспіль.

"Червоні дияволи" програли на своєму полі Ньюкаслу (0:2) і завершили 2024 рік на 14-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Після закінчення поєдинку журналісти запитали у португальця, чи збирається він внести тактичні зміни, щоб виправити становище.

"Я вношу тактичні зміни в кожній грі. Ви можете фокусуватися тільки на тому, що ми граємо з трьома захисниками, але зміни відбуваються від матчу до матчу, ви бачите це.

Якби я не вірив у свою систему, то відійшов би від неї, оскільки я не впертий. Якщо я дотримуюся чогось, то дійсно вірю в це", — повідав в інтерв'ю Sky Sports Аморім.

Раніше повідомлялося, що Аморім оновив антирекорд понад сторічної давнини.