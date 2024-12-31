Англія

Навряд чи від запрошення португальця чекали саме такого ефекту.

Манчестер Юнайтед напередодні поступився Ньюкаслу в домашньому матчі дев’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Ця поразка стала для "Червоних дияволів" четвертою поспіль у всіх турнірах та третьою поспіль, якщо враховувати виключно матчі на Олд Траффорд.

Разом із тим, Манчестер Юнайтед уже вісім матчів у чемпіонаті працює під орудою Рубена Аморіма, і п’ять із цих зустрічей завершились для них поразкою.

Подібного в історії клубу не траплялось дуже довго — аж 103 роки, відтоді, як Альфред Г’юберт Альбут у жовтні 1892 року та Джон Чепмен у грудні 1921 року не ставали авторами останніх подібних негативних досягнень.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гостюватиме у Ліверпуля.