Англія

У клубі сподіваються укласти нові угоди.

У Ліверпулі сподіваються укласти нові угоди з нападником Мохамедом Салахом і центральним захисником Вірджілом ван Дейком.

Обидва футболісти стануть вільними агентами після завершення поточного сезону, якщо клуб не переконає їх продовжити контракти.

Як повідомляє відомий журналіст Девід Орнштейн, усе йде до того, що Салах і ван Дейк залишаться в Ліверпулі. Найімовірніше, єгиптянин і нідерландець підпишуть договори терміном на два роки — на цьому наполягають головний тренер Арне Слот і спортивний директор Річард Г'юз.

Нагадаємо, що Салах виступає за Ліверпуль із літа 2017 року, а ван Дейк — із січня 2018-го.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко може придбати вінгера Ліверпуля.