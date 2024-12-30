Іспанія

Італієць досі програє конкуренцію в Ліверпулі.

Мадридський Атлетіко зацікавлений в оренді вінгера Ліверпуля Федеріко К'єзи. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, Наполі та Інтер також розглядають варіант з орендою італійського футболіста, але наразі саме "матрацники" знаходяться на просунутій стадії перемовин з "червоними".

К'єза приєднався до Ліверпуля минулого літа, перейшовши з туринського Ювентуса за 12 млн. євро.

Цього сезону Федеріко К'єза відіграв за Ліверпуль чотири матчі та віддав одну результативну передачу.