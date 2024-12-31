Англія

Форвард може пропустити близько року.

Майкла Антоніо виписали з лікарні після ДТП.

Форвард Вест Гема потрапив в автоаварію 7 грудня. Він переніс операцію у зв'язку з переломом нижньої кінцівки.

Як повідомляє The Times, сьогодні Антоніо був виписаний з лікарні. Нападник продовжить відновлення вдома — очікується, що він більше не зіграє як мінімум до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що Антоніо може пропустити близько року.

Цього сезону Майкл Антоніо відіграв за Вест Гем 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.