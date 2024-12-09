Англія

Головне, що живий.

Нападник лондонського Вест Гема Майкл Антоніо вибув щонайменше на рік після того, як потрапив у жахливу автомобільну аварію. Про це повідомляє The Guardian.

Сам англійський клуб повідомив, що 34-річний форвард переніс операцію через перелом нижньої кінцівки, отриманого в результаті дорожньо-транспортної пригоди в суботу, 7 грудня.

Також пресслужба лондонців написала, що ямаєць перебуватиме під наглядом лікарів протягом наступних днів. Клуб заявив, що надаватиме подальшу інформацію за необхідності, також подякувавши екстреним службам за злагоджену роботу з порятунку свого нападника відразу після аварії.

Цього сезону Майкл Антоніо відіграв за Вест Гем 15 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.