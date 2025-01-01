Чергове "українське дербі" в чемпіонаті Англії.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
01 січня 2025, 19:15
У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брентфорд прийматиме Арсенал.
Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для атакувального півзахисника Єгора Ярмолюка.
Зараз на рахунку 20-річного українця участь у 16 матчах поточної кампанії.
Лівий захисник Олександр Зінченко опинився на лаві запасних Арсеналу.
Цього сезону 28-річний українець взяв участь у 9 поєдинках.
Зустріч Брентфорд — Арсенал розпочнеться о 19:30 за київським часом.