У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брентфорд прийматиме Арсенал.

Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося й для атакувального півзахисника Єгора Ярмолюка.

Зараз на рахунку 20-річного українця участь у 16 матчах поточної кампанії.

Лівий захисник Олександр Зінченко опинився на лаві запасних Арсеналу.

Цього сезону 28-річний українець взяв участь у 9 поєдинках.

Зустріч Брентфорд — Арсенал розпочнеться о 19:30 за київським часом.