Єгиптянин може перебратися до Лондона.
Мармуш, getty images
02 січня 2025, 09:29
Арсенал випереджає Челсі та Ліверпуль у боротьбі за підписання нападника франкфуртського Айнтрахта Омара Мармуша. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, "каноніри" вже зв'язалися з німецьким клубом, щоб дізнатися деталі потенційного трансферу єгипетського футболіста.
Підкреслюється, що Мармуш не дав позитивної відповіді під час останніх переговорів з Айнтрахтом про продовження його контракту, який закінчується влітку 2027 року.
У нинішньому сезоні Омар Мармуш узяв участь у 24 матчах Айнтрахта, у яких він відзначився 18 голами та 12 результативними передачами.