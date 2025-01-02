Англія

Єгиптянин може перебратися до Лондона.

Арсенал випереджає Челсі та Ліверпуль у боротьбі за підписання нападника франкфуртського Айнтрахта Омара Мармуша. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, "каноніри" вже зв'язалися з німецьким клубом, щоб дізнатися деталі потенційного трансферу єгипетського футболіста.

Підкреслюється, що Мармуш не дав позитивної відповіді під час останніх переговорів з Айнтрахтом про продовження його контракту, який закінчується влітку 2027 року.

У нинішньому сезоні Омар Мармуш узяв участь у 24 матчах Айнтрахта, у яких він відзначився 18 голами та 12 результативними передачами.