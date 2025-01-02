Англія

Без гучних імен, але інтерес цілком конкретний.

Початок чергової трансферної кампанії — і знову до європейського футболу завітали аравійські гроші.

Клуб із Близького Сходу, Аш-Шабаб, уже має в своєму складі нідерландського захисника Веслі Гудта, італійського півзахисника Джакомо Бонавентуру, бельгійського нападника Янніка Карраско та португальського форварда Даніеля Поденсе, але найближчим часом це представництво може розширитись.

Річ у тім, що в клубі зацікавлені у підписанні контракту з воротарем Ньюкасла Мартіном Дубравкою та півзахисником Вулвергемптона Маріо Леміною.

Відомо, що 35-річний словацькій голкіпер має контракт до завершення поточної кампанії, тоді як на Близькому Сході йому пропонують угоду на пів року та ще один сезон у якості опції розширення.

31-річний габонський виконавець тим часом може розраховувати на тривалішу угоду — до 2027 року.