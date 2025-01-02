"Каноніри" хочуть підписати сербського форварда.
Влахович, getty images
02 січня 2025, 13:04
Лондонський Арсенал має намір у зимове трансферне вікно підписати нападника Ювентуса Душана Влаховича. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
За інформацією джерела, посилення позиції форварда є пріоритетною метою "канонірів" взимку. Зазначається, що в якості можливих альтернатив сербському нападнику Арсенал бачить найкращого бомбардира Брентфорда Браяна Мбемо.
Чинний контракт серба з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 22 матчі, забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі.