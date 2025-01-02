Англія

"Каноніри" хочуть підписати сербського форварда.

Лондонський Арсенал має намір у зимове трансферне вікно підписати нападника Ювентуса Душана Влаховича. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, посилення позиції форварда є пріоритетною метою "канонірів" взимку. Зазначається, що в якості можливих альтернатив сербському нападнику Арсенал бачить найкращого бомбардира Брентфорда Браяна Мбемо.

Чинний контракт серба з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 22 матчі, забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі.