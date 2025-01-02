Англія

Нідерландець зацікавив бірмінгемський клуб.

Астон Вілла планує купити 25-річного півзахисника дортмундської Боруссії Доніелла Малена. Про це повідомляє журналіст Давід Орнштейн.

Зазначається, що клуби вже ведуть прямі переговори. Пропозиція Астон Вілли склала 18 млн. євро плюс додаткові бонуси.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Цього сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Д 20 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.