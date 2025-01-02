У листопаді індивідуальна нагорода дісталася єгипетському представнику Ліверпуля.
Мохамед Салах, Getty Images
02 січня 2025, 17:17
Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги оголосив перелік претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками грудня.
Індивідуальна нагорода дістанеться одному з восьми наступних виконавців:
Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) — 6 матчів, 1 гол і 3 асисти;
Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) — 6 матчів, 2 гола й 3 асисти;
Дін Гюйсен (Борнмут) — 6 матчів, 2 гола;
Александер Ісак (Ньюкасл Юнайтед) — 6 матчів, 8 голів і 2 асисти;
Джейкоб Мерфі (Ньюкасл Юнайтед) — 6 матчів, 3 гола й 4 асисти;
Коул Палмер (Челсі) — 7 матчів, 5 голів та 1 асист;
Ентоні Робінсон (Фулгем) — 7 матчів, 4 асисти;
Мохамед Салах (Ліверпуль) — 6 матчів, 7 голів і 7 асистів.
Голосування триватиме до 14:00 (за Києвом) понеділка, 6 січня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.
Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, серпень), Коул Палмер (Челсі, вересень), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, жовтень) та Мохамед Салах (Ліверпуль, листопад).