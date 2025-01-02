Англія

У листопаді індивідуальна нагорода дісталася єгипетському представнику Ліверпуля.

Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги оголосив перелік претендентів на звання найкращого гравця турніру за підсумками грудня.

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з восьми наступних виконавців:

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) — 6 матчів, 1 гол і 3 асисти;

Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) — 6 матчів, 2 гола й 3 асисти;

Дін Гюйсен (Борнмут) — 6 матчів, 2 гола;

Александер Ісак (Ньюкасл Юнайтед) — 6 матчів, 8 голів і 2 асисти;

Джейкоб Мерфі (Ньюкасл Юнайтед) — 6 матчів, 3 гола й 4 асисти;

Коул Палмер (Челсі) — 7 матчів, 5 голів та 1 асист;

Ентоні Робінсон (Фулгем) — 7 матчів, 4 асисти;

Мохамед Салах (Ліверпуль) — 6 матчів, 7 голів і 7 асистів.

Голосування триватиме до 14:00 (за Києвом) понеділка, 6 січня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, серпень), Коул Палмер (Челсі, вересень), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, жовтень) та Мохамед Салах (Ліверпуль, листопад).