Англія

Ім'я переможця буде оголошено наступного тижня.

На офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги з'явився список претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками грудня.

Індивідуальна нагорода дістанеться одному з чотирьох наступних керманичів:

Нуну Ешпіріту Санту

Едді Гау

Андоні Іраола

Арне Слот

Голосування триватиме до 14:00 (за Києвом) понеділка, 6 січня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Фабіан Гюрцелер (Брайтон, серпень), Енцо Мареска (Челсі, вересень), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест, жовтень) та Арне Слот (Ліверпуль, листопад).