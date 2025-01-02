Ім'я переможця буде оголошено наступного тижня.
Нуну Ешпіріту Санту, Getty Images
02 січня 2025, 16:54
На офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги з'явився список претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками грудня.
Індивідуальна нагорода дістанеться одному з чотирьох наступних керманичів:
Нуну Ешпіріту Санту
Едді Гау
Андоні Іраола
Арне Слот
Голосування триватиме до 14:00 (за Києвом) понеділка, 6 січня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.
Нагадаємо, що попередніми переможцями в цій номінації є Фабіан Гюрцелер (Брайтон, серпень), Енцо Мареска (Челсі, вересень), Нуну Ешпіріту Санту (Ноттінгем Форест, жовтень) та Арне Слот (Ліверпуль, листопад).