Англія

Воротар "сорок" готовий перейти до Аш-Шабабу.

Досвідчений резервний воротар Ньюкасл Юнайтед Мартін Дубравка близький до переїзду в чемпіонат Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 35-річний словак отримав пропозицію від Аш-Шабаба щодо підписання контракту до червня 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Сторони близькі до остаточного узгодження цього трансферу.

У поточному сезоні Мартін Дубравка провів за "сорок" шість матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив один гол та п'ять разів відстояв "на нуль".

Раніше також повідомлялося, що Аш-Шабаб веде переговори з Вулвергемптоном щодо підписання хавбека Маріо Леміни.