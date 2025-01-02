Англія

Аш-Шабаб запропонував габонському хавбеку контракт.

Центральний півзахисник Вулвергемптона Маріо Леміна цієї зими може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 31-річний габонський хавбек отримав пропозицію від Аш-Шабаба з контрактом до 2027 року.

За інформацією джерела, після Вітор Перейра, який очолив "вовків" у середині грудня 2024 року, не бачить Леміну в якості основного гравця в центрі поля.

У цьому сезоні Маріо Леміна провів за Вулвергемптон 18 матчів, в яких він забив один гол та віддав три асисти. Портал Transfermartkt оцінює хавбека у 9 мільйонів євро.