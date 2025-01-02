Аш-Шабаб запропонував габонському хавбеку контракт.
Маріо Леміна, Getty Images
02 січня 2025, 18:56
Центральний півзахисник Вулвергемптона Маріо Леміна цієї зими може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 31-річний габонський хавбек отримав пропозицію від Аш-Шабаба з контрактом до 2027 року.
За інформацією джерела, після Вітор Перейра, який очолив "вовків" у середині грудня 2024 року, не бачить Леміну в якості основного гравця в центрі поля.
У цьому сезоні Маріо Леміна провів за Вулвергемптон 18 матчів, в яких він забив один гол та віддав три асисти. Портал Transfermartkt оцінює хавбека у 9 мільйонів євро.