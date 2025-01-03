Англія

Єгиптянин був здивований рівнем Арне.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах висловився про головного тренера команди Арне Слота. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"До того як я почав працювати з Арне Слотом, я не очікував, що він настільки сильний тренер, але потім ми почали працювати, і тепер я зовсім не здивований.

Він відмінно розбирається в деталях, прекрасно працює з дрібницями, у нього немає его, коли він припускається помилки і він чудовий у тактиці", — заявив Салах.

Арне Слот очолив Ліверпуль влітку 2024 року. Наразі команда посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, випереджаючи найближчого конкурента — Арсенал, на шість пунктів, маючи при цьому гру в запасі.