Єгиптянин віддав свій голос Вінісіусу, а не Родрі.
Салах та Віні, gettyimages
03 січня 2025, 08:58
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах віддав свій голос Вінісіусу в боротьбі за Золотий м'яч. Єгипетський футболіст пояснив свій вибір.
"Вінісіус – дуже сильний футболіст. Ось чому я голосував за нього!
Він розвивається щосезону і може продовжувати це робити. Я віддав за нього свій голос, тому що він заслужив на це", – сказав Салах.
Нагадаємо, Салах, Ісак і Палмер — серед претендентів на звання найкращого гравця АПЛ у грудні.