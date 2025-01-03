Англія

Єгиптянин віддав свій голос Вінісіусу, а не Родрі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах віддав свій голос Вінісіусу в боротьбі за Золотий м'яч. Єгипетський футболіст пояснив свій вибір.

"Вінісіус – дуже сильний футболіст. Ось чому я голосував за нього!

Він розвивається щосезону і може продовжувати це робити. Я віддав за нього свій голос, тому що він заслужив на це", – сказав Салах.

Нагадаємо, Салах, Ісак і Палмер — серед претендентів на звання найкращого гравця АПЛ у грудні.