Англія

Гравець представляє манкуніанців із літа 2019 року.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підтвердив оновлення угоди з центральним захисником Гаррі Магвайром, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше контракт із 31-річним англійцем втрачав чинність після завершення сезону-2024/25, але тепер його розраховано до кінця червня 2026-го.

У ході поточної кампанії Магвайр взяв участь у 16 матчах всіх турнірів, відзначившись одним голом.

Аморім також зазначив, що МЮ близький до продовження угоди з правим вінгером Амадом Діалло.