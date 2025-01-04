Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 4 січня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Вест Гемом, яке відбудеться на Етіхад Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 4 СІЧНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками минулого туру Манчестер Сіті нарешті зміг порадувати своїх уболівальників довгоочікуваною перемогою, перервавши свою чергову невдалу серію, яка цього разу також тривала чотири матчі поспіль, якщо брати до уваги виключно зустрічі в рамках внутрішньої першості.

При цьому набрані три очки проти Лестера, який до того ж вважається одним із претендентів на виліт, жодним чином не змінюють загальну плачевну картину "містян" — всього дві перемоги при шести поразках в останніх десяти матчах АПЛ на даний момент дозволяють чинним чемпіонам перебувати аж на шостий рядку у турнірній таблиці, чого, напевно, не очікував побачити ніхто. Минулу серію без перемог у виконанні Сіті було перервано однією перемогою, після чого колектив Гвардіоли знову поринув у затяжну кризу. Чи зможуть "містяни" цього разу продовжити свій успіх замість того, щоб обмежитись однією перемогою?

Вест Гем, у свою чергу, також був змушений пережити далеко не найпростіший стартовий відрізок сезону, що стало причиною адаптації команди до нового для себе футболу з акцентом на атаку під керівництвом Хулена Лопетегі. Варто визнати, що в грудні, коли ЗМІ вже встигли заговорити про можливе звільнення іспанця через систематичні незадовільні результати, "молотобійці" у підсумку змогли зібратися та продемонструвати серію з чотирьох матчів поспіль без поразок (дві перемоги та дві нічиї).

Утім, останній поєдинок проти Ліверпуля показав, що проблеми наразі ще не встигли остаточно залишити Вест Гем, якому досі важко здобувати результати проти більш іменитих та класових команд. Чинні лідери турнірної таблиці АПЛ не залишили від колективу Лопетегі й живого місця на Лондон Стедіум, де вболівальники "молотобійців" були вимушені спостерігати, як їхня команди пропускає від мерсісайдців п'ять "сухих" голів. З іншого боку, важко уявити, щоб Вест Гему загрожував у поточній кампанії виліт, тому керівництво клубу цілком може дати іспанському фахівцю необхідний час на побудову команди.