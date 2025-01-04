Англія

Майбутнє клубу будуватиметься з розрахунком на українця в складі.

Український фланговий захисник Віталій Миколенко перебрався до англійського Евертона на початку 2022 року й відтоді провів у складі "ірисок" уже 102 матчі (3 голи, 1 гольовий пас) та вважається одним із основних гравців команди Шона Дайча.

Незважаючи на черговий важкий сезон для клубу, Евертон не планує розлучатись власними провідними виконавцями, а відносно деяких із них планує будувати майбутнє клубу.

Зокрема, із розрахунком на Миколенка, якому клуб запропонував оновити угоду, яка від початку була розрахована до літа 2026 року.

У цьому сезоні Миколенко провів 17 матчів та зробив один гольовий пас.