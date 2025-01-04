Англія

"Містяни" найближчим часом оформлять трансфер зірки Бундесліги.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш близький до переходу в англійський Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст FootMercato Санті Ауна.

За інформацією джерела, представники "містян" направили пропозицію агенту футболіста, а сам єгиптянин зацікавлений у цьому трансфері і вже провів переговори з англійською стороною.

Зазначається, що в переході гравця зацікавлені Арсенал, Тоттенгем і Ліверпуль, проте сам Мармуш бачить себе тільки в Манчестер Сіті. Тепер представникам "Сіті" залишається домовитися про суму компенсації за гравця з Айнтрахтом, що не повинно стати проблемою для Манчестер Сіті.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 24 матчі, забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.