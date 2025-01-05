Англія

МЮ потрібен форвард.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, "вовки" не хочуть відпускати 25-річного бразильця і готові запропонувати йому новий контракт, розрахований до літа 2030 року.

Підкреслюється, що "червоні дияволи" хочуть придбати Кунью до старту наступного сезону.

Цього сезону Матеус Кунья відіграв за Вулвергемптон 20 матчів, забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.