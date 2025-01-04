Англія

Команда Хосепа Гвардіоли перемагає аж у двох матчах поспіль.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав на Етіхад Стедіум лондонський Вест Гем.

Підопічні Хосепа Гвардіоли повели в рахунку вже на 10-й хвилині завдяки автоголу Цоуфала, але на цьому "містяни" зупинятися не збиралися: спочатку Ерлінг Голанд забив два голи після асистентського дубля Савіньйо, а пізніше Філ Фоден відгукнувся на передачу Кевіна Де Брюйне та довів рахунок на користь Сіті до непристойного.

Незважаючи на те, що Ніклас Фюллькруг на 71-й хвилині скоротив відставання Вест Гема на один м'яч, уникнути другого поспіль розгрому після побиття Ліверпулем "молотобійцям" не вдалося. Манчестер Сіті перемагає у другому поєдинку поспіль, зафіксувавши підсумковий рахунок 4:1 на свою користь.

Манчестер Сіті - Вест Гем 4:1

Голи: Цоуфал (аг), 10, Голанд, 42, 55, Фоден, 58 - Фюллькруг, 71

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Вокер, 61), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 61) — Фоден, Де Брюйне, Сілва, Савіньйо (Макейті, 80) — Голанд (Гріліш, 84)

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Тодібо (Мавропанос, 53), Кілман, Ван-Біссака — Альварес (Інгз, 87), Соучек — Кудус (Гільєрме, 72), Пакета, Саммервілл — Фюллькруг

Попередження: Ковачич, Вокер — Фюллькруг