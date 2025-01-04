Команда Хосепа Гвардіоли перемагає аж у двох матчах поспіль.
Манчестер Сіті — Вест Гем, Getty Images
04 січня 2025, 18:56
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав на Етіхад Стедіум лондонський Вест Гем.
Підопічні Хосепа Гвардіоли повели в рахунку вже на 10-й хвилині завдяки автоголу Цоуфала, але на цьому "містяни" зупинятися не збиралися: спочатку Ерлінг Голанд забив два голи після асистентського дубля Савіньйо, а пізніше Філ Фоден відгукнувся на передачу Кевіна Де Брюйне та довів рахунок на користь Сіті до непристойного.
Незважаючи на те, що Ніклас Фюллькруг на 71-й хвилині скоротив відставання Вест Гема на один м'яч, уникнути другого поспіль розгрому після побиття Ліверпулем "молотобійцям" не вдалося. Манчестер Сіті перемагає у другому поєдинку поспіль, зафіксувавши підсумковий рахунок 4:1 на свою користь.
Манчестер Сіті - Вест Гем 4:1
Голи: Цоуфал (аг), 10, Голанд, 42, 55, Фоден, 58 - Фюллькруг, 71
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Вокер, 61), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 61) — Фоден, Де Брюйне, Сілва, Савіньйо (Макейті, 80) — Голанд (Гріліш, 84)
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Тодібо (Мавропанос, 53), Кілман, Ван-Біссака — Альварес (Інгз, 87), Соучек — Кудус (Гільєрме, 72), Пакета, Саммервілл — Фюллькруг
Попередження: Ковачич, Вокер — Фюллькруг