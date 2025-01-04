Англія

"Червоні" не хочуть розлучатися з 25-річним футболістом.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс навряд чи опиниться в Мілані в найближчому майбутньому. Уругвайця пов'язували зі зміною клубної прописки через нечасті появи в стартовому складі за Арне Слота.

Претендентом на 25-річного футболіста називався Мілан, який розглядає можливість підписання вже в січні. Згідно з даними Anfield Watch, форвард не поповнить лави "россонері" цієї зими.

Судячи з усього, він продовжить виступи за мерсисайдців як мінімум до кінця сезону.

На рахунку Дарвіна Нуньєса, оціненого порталом Transfermarkt у 65 млн євро, чотири забиті м'ячі та три асисти в 23 поєдинках нинішньої кампанії.