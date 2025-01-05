У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 5 СІЧНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Із самого початку поточного сезону Ліверпуль виглядає практично непереможною командою, яка систематично підтверджує свій високий індивідуальний клас з матчу в матч, з турніру в турнір. Неймовірним виглядає те, що мерсісайдці зазнали в цій кампанії лише однієї поразки від Ноттінгем Форрест з урахуванням усіх змагань, причому сталося це ще у далекому вересні минулого року — і все це під керівництвом нового головного тренера в особі Арне Слота, робота якого дозволяє зараз Ліверпулю не тільки вельми впевнено очолювати турнірну таблицю АПЛ, а й бути лідером у Лізі чемпіонів із 100% набраних очків. Окрім цього, "червоні" ще й мають у своєму активі перепустку до півфіналу Кубка англійської ліги.

Неймовірний результат станом на зараз, який було дуже важко передбачити навіть найбільшим оптимістам серед вболівальників мерсісайдців, але факт залишається фактом — наразі Ліверпуль є фаворитом чемпіонських перегонах у внутрішній першості, а вчорашні втрати очок головних конкурентів в особі Арсеналу та Челсі лише посилили позиції підопічних Арне Слота напередодні сьогоднішньої "англійської класики" на Енфілді. І хоч час від часу Ліверпуль змушує замислитися про рівень своїх фізичних кондицій та готовность продовжувати рухатися в тому ж темпі через нерідкі важкі здобути очки, але до сьогодні "червоним" кожного разу вдавалося виходити майже сухими з води навіть у тих випадках, коли доводиться грати у меншості, що лише вкотре свідчить про високий клас та наявність характеру в команди — ще й із травмами у Ліверпуля наразі майже немає жодних проблем.

У Манчестер Юнайтед, звичайно, такі приємні та позитивні відгуки поки що можуть тільки снитися, а фанати "червоних дияволів" з деяким побоюванням очікують сьогоднішнього вечора на Енфілді з урахуванням деяких неприємних спогадів минулих років поряд із майже зразковою формою, в якій зараз перебуває Ліверпуль. І якщо у Арне Слота почало багато чого виходити в стані мерсісайдців фактично з перших днів, то Рубен Аморім такому може тільки позаздрити — все ж таки це Манчестер Юнайтед, де на пальцях однієї руки можна порахувати тренерів, яким навіть з перемінним успіхом вдалося показати хоч якийсь позитив після відходу сера Алекса Фергюсона на пенсію. З іншого боку, якщо б на Олд Траффорд все було добре, то Аморім би не отримав цю роботу посеред поточного сезону.

До матчу на Енфілді гравці Манчестер Юнайтед підходять на 14 місці в турнірній таблиці АПЛ та наявною серією з чотирьох поразок поспіль у всіх турнірах. І хоча у перших виступах "червоних дияволів" під керівництвом Аморіма було відчуття, що процес адаптації команди до нової тактичної схеми та вимог тренера має шанси пройти менш безболісно, ніж всі того очікують, але на дистанції ми побачили те, що дива не станеться. І зараз, якщо намагатися пошукати якісь причини, чому у МЮ сьогодні є реальні шанси на три очки, дуже важко знайти якісь серйозні аргументи навіть в теорії. Так, нещодавно "червоні дияволи" перемогли у дербі Манчестер Сіті, але то був чи не найгірший Сіті в епоху Пепа Гвардіоли. Більший відбиток у пам'яті залишило те, як Ньюкасл у першому таймі минулого матчу просто знущався над лінією оборони манкуніанців, ніби професіонали зустрілися з аматорами. Саме така сьогодні реальність, тому будь-який успіх Юнайтед сьогодні сприматиметься як якесь новорічне диво.

За версією букмекерів , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50.