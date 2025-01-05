Англія

Лідер атаки "вовків" і надалі залишатиметься в клубі.

Бразильський нападник Матеус Кунья вже не перший рік бореться за роль провідного гравця англійського Вулвергемптона й у цьому сезоні його показники результативності вийшли на належний рівень.

Десять голів та чотири гольові передачі в 20 матчах змусили говорити про 25-річного виконавця в контексті можливого трансферу до інших клубів, і перед початком зимового трансферного вікна "вовки" заздалегідь почали перемовини щодо нового контракту, аби уникнути можливих спекуляцій на цю тему.

Як повідомляють ЗМІ, клуб має прогрес у цьому процесі й наразі досягнув усної домовленості щодо нової угоди.

Зараз оновлений контракт гравця проходить юридичну перевірку, тоді як уже почали з’являтись певні потенційні покупці на бразильського футболіста, після чого очікується, що Кунья та керівництво Вулвергемптона поставлять підписи під новою угодою незабаром.

Нагадаємо, що два роки тому "вовки" заплатили за Матеуса 50 млн євро.