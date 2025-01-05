Англія

Його контракт добігає до завершення влітку.

Шотландський фланговий захисник Кіран Тірні почав виступи за лондонський Арсенал ще в 2019 році, проте відтоді його статус у клубі не наблизився до стабільного гравця основного складу.

Як наслідок, минуло вже понад п’ять років, і 27-річний виконавець перебуває за пів кроку до завершення дії поточної угоди з "канонірами".

Однак жодна із сторін при цьому не квапиться з перемовинами про продовження контракту, що наштовхує на висновок про те, що цей сезон буде останнім для гравця у футболці колективу Мікеля Артети.

При цьому в Тірні вже наявна можливість залишитись у столиці Великої Британії — лондонський Вест Гем зробив йому пропозицію щодо трансферу вже цієї зими, або переходу на правах вільного агента влітку, проте цей варіант Кірана не зацікавив.

Шотландець дивиться в бік повернення на батьківщину, де на нього чекає місцевий Селтік, у структурі якого й виховувався гравець, після чого Арсенал заплатив за його трансфер 27 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку Тірні один матч (69 хвилин).