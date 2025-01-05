Англія

Керманич МЮ висловився напередодні зустрічі з Ліверпулем.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Енфілді.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім дав коментар напередодні майбутнього матчу принципового характеру.

"На гравців чиниться великий тиск. Нам важко, коли ми не граємо добре. Гравці нервують на полі, іноді бояться. Ми маємо з цим впоратися.

Я віддаю всього себе, щоб допомогти клубу, і ми досягнемо успіху. Я знаю, що зараз це важко усвідомити, але ми досягнемо успіху", — сказав Аморім.

Матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 5 січня, о 18:30 за київським часом.