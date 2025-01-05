Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 січня 2025 року.

В рамках 20-го туру АПЛ Фулгем в Лондоні приймав аутсайдера чемпіонату Іпсвіч Таун.

Іпсвіч виграв перший тайм, завдяки голу Семмі Шмодікса. У другому таймі голів було набагато більше і всі вони були забиті з пенальті. Спочатку одинадцятиметровий удар реалізував форвард господарів Рауль Хіменес. Практично відразу пенальті у відповідь забив Ліам Делап.

Однак в компенсований час знову з пенальті відзначився все той же Хіменес, поставивши таким чином остаточну крапку у матчі.

Огляд матчу:

Фулгем — Іпсвіч 2:2

Голи: Хіменес, 69 (пен), 90+1 (пен) - Шмодікс, 38, Делап, 71 (пен)

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп (Сміт-Роу, 46), Андерсен, Бессі — Керні (Перейра, 64), Лукич (Траоре, 79), Івобі (Муніз, 64) — Вілсон, Робінсон — Хіменес

Іпсвіч: Волтон — О'Ши, Вулфенден, Грівз — Джонсон (Кларк, 80), Морсі, Каюсте, Девіс — Броудгед (Бернс, 80), Шмодікс (Тейлор, 73) — Делап (Аль-Хамаді, 88)

Попередження: Перейра — Девіс, Броудгед, О'Ши, Морсі, Джонсон.