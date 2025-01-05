Коментар нідерландського фахівця.
Арне Слот, Getty Images
05 січня 2025, 22:59
Арне Слот відзначив проблеми Ліверпуля в матчі з Манчестер Юнайтед.
"Ми почали гру дуже добре, у нас було три гольові моменти, а потім настав період, який дався нам складніше.
Складно грати з якісними гравцями, які грають низьким блоком, коли в атаці грають тільки Гойлунд і Діалло. Не завжди легко знайти вільний простір.
Після пропущеного голу грати стало ще складніше, але я був дуже задоволений настроєм, який ми продемонстрували, повівши в рахунку 2:1.
Люди забувають про ті моменти, які в нас були. У них був явний момент із Магвайром. У нас було набагато більше шансів, але, врешті-решт, ми могли програти, якби Магуайр реалізував момент, — сказав головний тренер Ліверпуля.
На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.