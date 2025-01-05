Англія

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед у вогняному Північно-західному дербі зіграли внічию

Увертюра від колективів Арне Слота та Еріка тен Гага в другому таймі завершилась божевільною хибою Гаррі Магвайра.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images

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Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Гакпо, 59, Салах, 70 (пен.) — Мартінес, 52, Діалло, 80



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 86), ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Джонс (Жота, 61), Діас (Нуньєс, 60) — Гакпо (елліотт, 86).



Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт (Йоро, 84), Мартінес — Мазрауї, Угарте, Мейну (Гарначо, 72), Далот — Діалло, Фернандеш — Гойлунн (Зіркзе, 86).



Попередження: Далот, Діалло, Нуньєс, Александер-Арнольд — де Лігт, Магвайр