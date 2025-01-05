Англія

Коментар португальця після матчу з Ліверпулем.

Бруну Фернандеш незадоволений нічиєю в матчі з Ліверпулем (2:2).

"Одне очко нас не влаштовує. Результат не можна назвати поганим, але ми не можемо цим задовольнятися. Ми приїхали сюди за перемогою.

Можливо, найбільш явний момент був у нас наприкінці матчу. Думаю, команда загалом показала хорошу гру.

Найнеприємніше, що ми не можемо зрозуміти, чому в нас не виходить грати так щотижня. Ми повинні дивитися в майбутнє, витягувати позитивні моменти і рухатися вперед, думаючи, що це має бути нашим стандартом. Можна вигравати або програвати, грати внічию, як сьогодні, але таким має бути наш рівень.

Результати — найважливіше у футболі, зрештою, кожен хоче перемогти. Я задоволений усіма.

Швидкості, якість роботи з м'ячем, те, як гравці справлялися з індивідуальним завданням, — усе це було справді добре. Це те, що ми повинні постійно робити в майбутньому", — сказав капітан Манчестер Юнайтед.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.