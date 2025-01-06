Англія

"Червоні" хочуть придбати Жюля Кунде.

Захисник Барселони Жюль Кунде потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Мерсисайдці можуть втратити основного правого захисника Трента Александера-Арнольда — він піде вільним агентом після завершення сезону, якщо не продовжить контракт, що закінчується.

Як інформує Transfer News Live, посилаючись на El Nacional, Ліверпуль позначив Кунде як кандидата на заміну своєму зоряному вихованцю.

Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість Жюля Кунде в 60 млн євро. Трудовий договір 26-річного француза з Барселоною розрахований до середини 2027 року.

У поточній кампанії Кунде відзначився одним голом і шістьма асистами в 26 матчах за "синьо-гранатових".