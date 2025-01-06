Англія

Бразилець повертається на Батьківщину.

Ліверпуль оголосив про перехід воротаря Марсело Піталуги до бразильського Флуміненсе. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

"Футболіст збирається попрощатися з командою після чотирьох років перебування в клубі. Тепер він повернеться до Флуміненсе — команди, в якій він почав свою кар'єру до переходу в Ліверпуль. Бажаємо Марсело удачі в майбутньому", — йдеться в заяві мерсисайдського клубу.

Зазначається, що перед підписанням контракту 22-річний бразилець має пройти медичне обстеження та отримати необхідні документи.

Марселр Піталуга перейшов до Ліверпуля з Флуміненсе в жовтні 2020 року. З того часу він не провів жодного матчу у складі основної команди "червоних".