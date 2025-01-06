"Червоні дияволи" підготували молодому вінгеру пропозицію щодо продовження угоди.
Амад Діалло, Getty Images
06 січня 2025, 19:59
Нападник Манчестер Юнайтед Амад Діалло в найближчому майбутньому може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних дияволів" готово запропонувати 22-річному івуарійцю новий контракт, оскільки поточний спливає влітку 2025 року.
Незважаючи на те, що у МЮ є опція продовження поточної угоди ще на один рік, манкуніанці завершують формувати останні деталі саме нового контракту, яким вони планують запропонувати талановитому вінгеру.
У поточному сезоні Амад Діалло провів за Манчестер Юнайтед 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 7 асистів.