Англія

"Червоні дияволи" підготували молодому вінгеру пропозицію щодо продовження угоди.

Нападник Манчестер Юнайтед Амад Діалло в найближчому майбутньому може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних дияволів" готово запропонувати 22-річному івуарійцю новий контракт, оскільки поточний спливає влітку 2025 року.

Незважаючи на те, що у МЮ є опція продовження поточної угоди ще на один рік, манкуніанці завершують формувати останні деталі саме нового контракту, яким вони планують запропонувати талановитому вінгеру.

У поточному сезоні Амад Діалло провів за Манчестер Юнайтед 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 7 асистів.