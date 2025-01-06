Англія

"Лісники" реалізували два свої моменти ще у першому таймі, що фактично дозволило гарантувати їм три очки на Молінью Стедіум.

У заключному матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест в статусі одного з лідерів турнірної таблиці вирушив у гості до Вулвергемптона, який із приходом Вітора Перейри на посаду головного тренера почав робити впевнені кроки до збереження прописки у найвищому дивізіоні.

Незважаючи на певну перевагу "вовків" за грою, саме "лісникам" вдалося реалізувати свої моменти у першому таймі: спочатку Морган Гіббс-Вайт вивів Форест уперед вже на сьомій хвилині, а вже перед перервою Кріс Вуд подвоїв перевагу гостей.

У другій половині зустрічі Вулвергемптон намагався повернутися в гру, маючи помітну перевагу у володінні м'ячем, але з моментами у господарів поля в цей вечір взагалі не клеїлося. У результаті Тайво Авонії, який вийшов на заміну вже під саму завісу матчу, у компенсований час довів рахунок до розгромного.

3:0 на користь Ноттінгем Форест, який завдяки цій перемозі хоч і залишився на третьому місці, але наздогнав лондонський Арсенал за кількістю набраних очків.

Вулвергемптон - Ноттінгем Форест 0:3

Голи: Гіббс-Вайт, 7, Вуд, 44, Авонії, 90+4

Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено, Аїт-Нурі — Ліма (Бельгард, 59), Дойл (Леміна, 59), Гомес, Гомеш — Гедеш (Форбс, 75), Хі Чхан (Са, 75) — Странд Ларсен

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Морато, 60), Андерсон (Сілва, 69) — Еланга (Єйтс, 70), Гіббс-Вайт (Ворд-Праус, 88), Гадсон-Одої — Вуд (Авонії, 88)

Попередження: Дойл — Андерсон, Домінгес