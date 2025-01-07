Англія

Надійна опора для високої позиції в турнірній таблиці.

Англійський Ноттінгем Форест минулого сезону активно захоплювався роботою на трансферному ринку, і тепер ці інвестиції дають результат — команда Нуну Ешпіріту Санту надзвичайно високо перебуває в турнірній таблиці АПЛ.

Серед новачків на той час був і бразильський центральний захисник Мурільйо, за якого заплатили 12 млн євро Корінтіансу, а наразі його вартість на трансферному ринку чи не в чотири рази перевищує цей показник.

Відповідно, "лісники" почали перейматись, що 22-річний виконавець може отримати й більш вигідні пропозиції від інших клубів.

Саме тому Форест наразі запропонували гравцю покращити умови контракту та продовжити його дію до 2029 року, але жодної суми відступних у новій угоді прописувати не стануть.

На рахунку Мурільйо 19 матчів та один гол.