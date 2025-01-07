Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 7 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ньюкаслом, яке відбудеться на домашньому стадіоні "канонірів".

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ

ВІВТОРОК, 7 СІЧНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Мікеля Артети й у цьому сезоні перебуває в процесі чемпіонських перегонів, до чого ми вже звикли за останні роки. Але навіть якщо Манчестер Сіті перебуває в кризовому стані (хоча теж поступово намагається з нього вийти), усе одно знайдеться якийсь умовний Ліверпуль, через видатні виступи якого Арсенал не зможе забратись на вершину турнірної таблиці бодай посеред сезону.

При цьому "каноніри" ще й устигають демонструвати непогані результати в Лізі чемпіонів УЄФА, а скоро в них додаватиметься ще й Кубок Англії, тож графік буде такий, що нудьгувати не доведеться. Проте, якщо команда Артети хоче боротись за високі досягнення (а вона хоче), то має бути готовою до таких випробувань.

У Кубку ліги Арсенал зайшов уже достатньо далеко, хоча й шлях його до півфіналу складним точно назвати не вдасться. Болтон (5:1), Престон (3:0) та Крістал Пелес (3:2) — це суперники не того рівня, щоб спинити "канонірів", якщо вони дійсно ставлять собі за мету дістатись якомога далі в будь-якому змаганні. А от Ньюкасл це вже трохи інша справа.

Колектив Едді Гау цього сезону залишився без Ліги чемпіонів та єврокубків загалом, що для "сорок", насправді, не так уже й погано, як стало зрозуміло за ходом кампанії. Високий темп та змагання на всіх фронтах — це ще не поєднується з нинішнім станом справ та Сент-Джеймс-Парк, хоча й фінансовий ресурс у клуб надходив свого часу доволі значний. Міцного середняка побудувати все ж таки вдалось, але, станом на сьогодні, лише нестабільного.

Утім, саме такі "міцні середняки" почасти й досягають перемог у турнірах другого ешелону, як-то Кубок ліги. І цього разу Ньюкасл на своєму шляху вже зробив достатньо, аби з ним бодай рахувались. Вімблдон (1:0) — то була розминка, а от перемоги над Челсі (2:0) та Брентфордом (3:1) — це вже інший рівень. І якби не втрата Бруно Гімараеса через перебір жовтих карток на прийдешню гру, то можна було б стверджувати, що "сороки" максимально успішно подолали шлях до півфіналу.

І начебто має за плечима команда Гау серію з шести матчів поспіль виключно з перемог, чотири з яких для неї завершились узагалі без пропущених м’ячів. Але Ньюкасл втретє поспіль гратиме за межами власної арени, і коли один із цих матчів припадає на виїзд на Емірейтс, то нічого доброго це не віщує. Востаннє "сороки" тут перемагали в далекому 2010 році, а за останні шість сезонів, якщо Арсенал перемагає, то робить це, як мінімум, із двома м’ячами переваги, тож конкуренції в тих зустрічах годі й шукати.

Проте цього разу команда Артети підходить до зустрічі так само з кадровими проблеми та на тлі нічиєї проти Брайтона (1:1), а також загального невдоволення фанатів доволі обмеженим потенціалом атакувальних дій їхнього улюбленого колективу. Чи жеврітиме надія, що Ньюкасл, який до цього впорався з Астон Віллою (3:0), Манчестер Юнайтед (2:0) та Тоттенгемом (2:1) не зможе стримати фірмові кутові "канонірів"?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4,60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70. Прохід "канонірів" до наступної стадії турніру оцінюється в 1,55, а "сорок" — у 2,45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Райс — Мартінеллі, Жезус, Троссар.

НЬЮКАСЛ : Дубравка — Тріпп’єр, Келлі, Берн, Голл — Лонгстафф, Тоналі, Жоелінтон — Мерфі, Ісак, Гордон.

Не зіграють: Нванері, Сака, Стерлінг, Томіясу, Вайт, Нету — Гімараес, Крафт, Ласселс, Поуп, Шер, Вілсон, Ботман

Під питанням: Гаверц — …

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