Англія

Хуліо Солер підсилить лівий фланг оборони "вишень".

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого лівого захисника Хуліо Солера, права на якого раніше належали Ланусу з найвищого дивізіону Аргентини.

19-річний аргентинець підписав із "вишнями" довгостроковий контракт, умови якого, як і умови самої угоди, на офіційному рівні не розголошуються. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Борнмут заплатив понад 10 мільйонів євро.

Зазначимо, що у жовтні 2024 року Хуліо Солер отримав дебютний виклик від Ліонеля Скалоні до збірної Аргентини, проте дебютувати за головну команду своєї країни гравець поки що не встиг.

У сезоні-2023/24 Солер провів за Ланус 43 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився двома результативними передачами та заробив п'ять попереджень. Портал Transfermarkt оцінює молодого фулбека у 8 мільйонів євро.