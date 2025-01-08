Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 8 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Ліверпулем, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

СЕРЕДА, 8 СІЧНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напередодні ми офіційно подолали лише екватор нинішнього сезону, а в Тоттенгемі продовжуються проблеми зі складом, що, напевно, вимагає від команди виходу на трансферний ринок із митою подолання плачевної турнірної ситуації щонайменше в чемпіонаті Англії. Тренерський штаб Анже Постекоглу зустрівся з неймовірною кількістю проблем абсолютно у всіх лініях, з якими він тепер справлятися шляхом залучення гравців із молодіжного складу.

Тоттенгем і без того є вкрай непередбачуваною командою в плані результатів, а чого чекати тепер від лондонців за досить експериментального складу - це ще більше питання. Так, наприклад, у минулому матчі "шпори" змогли створити проблеми Ньюкаслу, забивши першими гол вже у стартовому відрізку і провівши доволі непоганий другий тайм, але залишити поле з бодай якимось позитивним результатом команді Анже Постекоглу знову не вдалося. З іншого боку, саме в Кубку англійської ліги лондонцям неодноразово вдавалося приємно дивувати своїх вболівальників, адже на шляху до півфіналу турніру вони у доволі ефектному стилі здолали і Манчестер Юнайтед, і Манчестер Сіті. Хто знає, можливо, зараз Тоттенгем прямує до свого першого за довгий час трофею, зробивши локальну ставку на Кубок лігі.

Про Ліверпуль сказано вже багато чого, але найкраще про успіхи колективу Арне Слота говорять безпосередньо самі результати, причому як на внутрішній арені, так і у Лізі чемпіонів. Проте головне питання щодо мерсісайдців досі залишається відкритим: дійсно, після капітуляції Манчестер Сіті з претендентів на титул "червоні" зараз можуть закономірно вважатися фаворитами на чемпіонство у боротьбі з Арсеналом, Челсі та, несподівано, Ноттінгем Форест, але чи вистачить у Ліверпуля кондицій продовжувати в такому ж темпі на всій дистанції — це, напевно, зараз головне, що може бодай якимось чином непокоїти вболівальників мерсісайдців.

У своєму останньому матчі Ліверпуль доволі несподівано втратив очки на Енфілді з Манчестер Юнайтед, який продовжує перебувати в процесі перебудови та кризивому статі. Гра в обороні "червоних" не є ідеальною, в чому багато хто знаходиться винуватця в особі Трента Александера-Арнольда. Але за активних підключень до атаки крайніх захисників, у будь-якому випадку доведеться миритися з тим, що час від часу будуть з'являтися вільні зони в лінії оборони — десь отримуєш (в атаці), а десь втрачаєш (в обороні). Від того ж Тоттенгема в останньому матчі АПЛ Ліверпуль пропустив аж три голи, хоча й мерсісайдці тоді ще краще змогли скористатися високою лінією оборони "шпор", забивши удвічі більше. Сьогодні ми також очікуємо відкритого та результативного футболу.