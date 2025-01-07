Англія

Ювілей для шведського центрфорварда "сорок".

У рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги-2024/25 Ньюкасл Юнайтед гостює в Арсеналу.

Центральний нападник "сорок" Александер Ісак відкрив рахунок у поєдинку на 37-й хвилині. Для 25-річного шведа цей гол був ювілейним.

На рахунку гравця тепер 50 результативних ударів у 89 матчах за Ньюкасл Юнайтед у всіх турнірах. Також він відзначився дев'ятьма асистами.

Нагадаємо, Ісак поповнив склад "сорок" у серпні 2022 року. Тоді Реал Сосьєдад отримав за нього 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що зараз Ньюкасл Юнайтед хоче за виконавця 150 млн фунтів стерлінгів.

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