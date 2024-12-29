Англія

"Сороки" хочуть відбити інтерес до шведського форварда збоку інших європейських грандів.

Нападнику Ньюкасл Юнайтед Александеру Ісаку буде важко змінити клубну прописку у найближчому майбутньому, оскільки "сороки" навідріз не хочуть втрачати свого основного форварда, незважаючи на наявні проблеми з дотриманням правил фінансової стабільності.

Як повідомляє The Telegraph, керівництво "сорок" виставило неймовірний цінник на 25-річного шведського форварда у 150 мільйонів фунтів стерлінгів з ціллю відбити предметний інтерес до свого гравця від провідних європейських клубів.

За інформацією джерела, Челсі відразу поставив хрест на якихось перспективах щодо підписання Ісака, почувши фінансові вимоги Ньюкасла. Арсеналу, який вже не перший рік цікавиться шведом, також буде важко знайти такі кошти, щоб розпочати переговори з "сороками".

ПСЖ є останнім клубом, який, як повідомляється, стежить за Ісаком, тоді як до цього серед зацікавлених сторін також фігурували каталонська Барселона і мадридський Реал.

Ліверпуль, у свою чергу, може розглянути трансфер шведського нападника тільки в тому випадку, якщо не вдастся домовитися з Мохамедом Салахом щодо нового контракту.

Джерела в Ньюкаслі підкреслили, що вони «"спокійно" ставляться до ситуації і "не зацікавлені в продажу", тоді як особисто Ісак неодноразово казав, що щасливий у Тайнсайді. У цьому сезоні на рахунку шведа, в якого дійсна угода з "сороками" до літа 2028 року, є 12 голів та 4 асисти у 19 проведених матчах.