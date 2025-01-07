Англія

Команда Едді Гау забила двічі, після чого захищала перевагу на чужому полі.

Різдво позаду, Boxing day позаду, Новий рік позаду, але розв’язка сезону в англійському футболі ще навіть на крок до нас не наблизилась. Проте таким стан речей є не в усіх трьох найбільших внутрішніх турнірах цієї країни. У Кубку ліги ми вже дістались півфінальної стадії, яка традиційно складається з двох матчів, нехай у напруженому календарі тренери тільки те й роблять, що скаржаться на подібний формат турніру.

Із іншого боку, нарешті VAR долучався до роботи під час протистоянь, що було дуже доречно з огляду на те, який градус напруги вони обіцяли отримати, виходячи з власних афіш. Двобій лондонського Арсеналу та Ньюкаслу, перша частина якого мала відбуватись на Емірейтс — чим не привід цікаво провести вечір вівторка?

Жодних поступок, незважаючи на традиційно несхвальну думку вболівальників щодо Кубку ліги, тренери обох команд один одному робити не збирались, тож виставили основні склади в тому контексті, який для них був досяжним. Це допомогло зберегти й підходи обох команд до побудови гри, тож "каноніри" на правах господарів намагались тиснути, а "сороки" відбивались з особливим акцентом на контратаки.

Можна сказати, що засушити гру команди Мікеля Артети підопічним Едді Гау таки вдалось. Арсенал не використовував належним чином і фірмові стандарти, обмежившись лише яскравим влучанням у стійку від Мартінеллі під час контратаки посеред першого тайму. А потім спрацювала відома футбольна приказка й "каноніри" пропустили. Теж із стандарту, що до певної міри було навіть трохи образливо для них.

Дубравка з власної половини виконав штрафний удар, Ботман перед чужими володіннями скинув головою, а Марфі залишив під удар Ісаку з близької відстані. Ніколя Жове зняв капелюха, або хоча б шапку, якщо прихопив її на цю гру. І тільки-но почався другий тайм, а Арсенал побіг знову намагатись відігратись, як "сороки" побудували контратаку й якщо удар Ісака Рая цього разу потягнув, то відбити добивання Гордона шансів уже не мав.

Одразу пішли заміни від Артети й десь наприкінці їхньої послідовності навіть дали пограти Олександру Зінченку, проте віз був і нині там. Арсенал не створював постійної напруги біля чужих володінь, а ті поодинокі нагоди, які виникали, залишались без реалізації. Тож українець відзначився лише заробленим попередженням одразу після появи на полі, а гості спокійно відстояли перевагу перед матчем-відповіддю. Він, до речі, аж 5 лютого.Арсенал —0:2Ісак, 37, Гордон, 51Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Зінченко, 78) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 59), Райс — Троссар (Жезус, 59), Гаверц, Мартінеллі.Дубравка — Лівраменто, Ботман, Берн, Голл — Віллок (Келлі, 65), Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі (Лонгстафф, 65), Ісак (Барнс, 65), Гордон.Попередження: Зінченко — Жоелінтон, Гордон, Лівраменто