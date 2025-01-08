Англія

Готується звільнення головного тренера?

Лондонський Вест Гем своїми результатами виступів у першій частині сезону поставив під сумнів доцільність подальшої співпраці клубу з головним тренером Хуленом Лопетегі.

"Молотобійці" після 20 зіграних матчів у чемпіонаті йдуть на чотирнадцятій позиції в англійській Прем’єр-лізі.

Незважаючи на це, команда перебувала в тижневому циклі підготовки до матчу Кубка Англії проти бірмінгемської Астон Вілли, традиційною частиною чого мала б стати пресконференція за участі головного тренера "залізних".

Однак клуб офіційно скасував цей захід, чим тільки підтвердив того, що зміни на керівній посаді колективу можуть відбутись зовсім незабаром.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що одним із кандидатів на заміну Лопетегі є колишній головний тренер італійського Мілана Паулу Фонсека.