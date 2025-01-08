Англія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Англійської ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Ліверпуль.

Лондонський Тоттенгем та Ліверпуль зіграють перший півфінальний матч Кубка англійської ліги на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анге Постекоглу, на тлі поразки від Ньюкасла (1:2), залучив до стартового складу Кінські в рамці воріт, тоді як Бентанкур розташується в опорній зоні, а Бергвалль та Сон зіграють під нападником.

Арне Слот, після нічиєї проти Манчестер Юнайтед (2:2), використав із перших хвилин Бредлі, Квансу та Цимікаса в обороні, тоді як Жота розташується на вістрі атаки.

Тоттенгем: Кінські — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Бентанкур, Біссума — Кулусевські, Бергвалль, Сон Хин Мін — Соланке.

Запасні: Остін, Доррінгтон, Регілон, Олусесі, Мур, Ян Мін Хьок, Джонсон, Вернер, Ланкшир.



Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Джонс, Гакпо — Жота.